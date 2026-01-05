رئیس اداره حفاظت محیط زیست ملکان از شناسایی و دستگیری سه گروه شکارچی متخلف در ارتفاعات روستا‌های باباقاضی، ایدگلوی کوچک و قوشقرای این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ، اسماعیل داشبلاغی با اشاره به اینکه اعضای سه گروه شکارچی متخلف شامل هفت نفر بود گفت: ماموران پرتلاش یگان حفاظت محیط زیست ملکان در راستای حراست از حیات وحش، پیشگیری از تخلفات زیست‌محیطی و صیانت از مواهب طبیعی برای نسل‌های آینده، حین انجام ماموریت گشت و کنترل به سه دستگاه خودروی سواری مشکوک برخورد کردند که پیش از شروع به شکار متوقف شدند.

وی اظهار کرد: پس از اخذ دستور مقام قضایی خودرو‌ها مورد بازرسی قرار گرفت که در جریان آن از یک خودروی سه نفره تعداد سه قبضه سلاح شکاری ساچمه‌زنی، تعدادی فشنگ و یک دستگاه دوربین چشمی، از گروه دوم ۲ قبضه سلاح شکاری ساچمه‌زنی و تعدادی فشنگ و از گروه سوم نیز ۲ قبضه سلاح شکاری و تعدادی فشنگ کشف و ضبط شد.

داشبلاغی ادامه داد:کلیه اقلام مکشوفه به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ملکان منتقل و پس از تکمیل مستندات، پرونده متخلفان جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.

وی با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی محیط‌بانان خدوم، بر تداوم گشت و کنترل در مناطق تحت مدیریت تاکید کرد و گفت: ماموران یگان حفاظت با جدیت در راستای صیانت از حیات وحش و جلوگیری از صید و شکار غیرمجاز به فعالیت خود ادامه خواهند داد و با متخلفان بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد می‌شود.

داشبلاغی ضمن هشدار به شکارچیان غیرمجاز در حوزه استحفاظی شهرستان ملکان از مردم منطقه و دوستداران طبیعت درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه شکار غیرمجاز یا تخلف زیست‌محیطی، مراتب را در اسرع وقت به اداره حفاظت محیط زیست گزارش دهند.