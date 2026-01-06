به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، امروز در استان قزوین، نیروگاه خورشیدی قاسم‌آباد تاکستان با ظرفیت ۶ مگاوات و سرمایه‌گذاری ۲۴۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

همچنین در شهرستان بویین‌زهرا، احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۵۰ مگاوات و ارزش سرمایه‌گذاری ۲ هزار میلیارد تومان آغاز شد.

این نیروگاه از بزرگ‌ترین طرح‌های خورشیدی در منطقه محسوب می‌شود.

این مراسم به صورت ویدیوکنفرانس با حضور وزیر نیرو و همزمان با افتتاح ۳۰۳ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و آغاز عملیات اجرایی ۷۱۵ مگاوات نیروگاه جدید در سراسر کشور برگزار شد.

علاوه بر این، پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف برق به ظرفیت ۱۰۰ مگاوات رسماً آغاز شد.

این اقدامات بخشی از برنامه گسترده توسعه انرژی‌های پاک در کشور است که با هدف افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تولید برق و ارتقای بهره‌وری دنبال می‌شود.