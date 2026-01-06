به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ تاسیس پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی به سال‌های ابتدایی دهه ۷۰ برمی‌گردد، زمانی که اهمیت تحقیقات در زمینه سلول‌های بنیادی و بیوتکنولوژی در جهان به سرعت افزایش یافت.

بسیاری از مردم ایران نخستین بار بعد از تولد رویانا اولین گوسفند شبیه‌سازی شدۀ کشور، نام این مرکز علمی را شنیدند

رویان با نام یک نفر پیوندی ناگسستنی دارد، مرحوم کاظمی آشتیانی فردی است که باید وی را بخشی از هویت رویان دانست.

دکتر آشتیانی دانشمندی که رویان را خلق کرد او با تکیه بر توان علمی جوانان نخبه و حمایت جهاد دانشگاهی، تصمیم گرفت تا با ایجاد مرکزی تخصصی و مجهز، در این حوزه نوپا، سهمی فعال داشته باشد.

رهبر انقلاب در بازدیدی که از پژوهشکده رویان در سال ۸۶ داشتند، این مجموعه را الگویی موفق و حاصل ترکیب سه عنصر مهم و اساسی «علم، ایمان و تلاش» معرفی کردند.

رویان اصفهان هم به عنوان یک مرکز پیشرو، فعالیت‌های گسترده‌ای را در زمینه‌های مختلفی، چون درمان ناباروری، سلول‌های بنیادی خون بند ناف، شبیه سازی حیوانات اهلی و درمان بیماری‌های صعب‌العلاج آغاز کرد و با گذشت زمان به یکی از قطب‌های علمی و فناوری کشور تبدیل شد.

آن طور که پژوهشگران این مجموعه می‌گویند دهه چهارم عمر رویان، دوران شکوفایی آن خواهد بود؛ دورانی که میوه‌های این سرمایه‌گذاری به بار خواهد نشست.

براساس بررسی‌های علمی و پژوهشی در مجلات معتبر بین‌المللی، پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی در میان ۱۰ مرکز برتر درمان ناباروری در جهان قرار گرفته است.