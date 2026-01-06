به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ حجت‌الاسلام محمدرضا اسماعیل پور با بیان اینکه این رویداد با هدف شناسایی، هدایت، پرورش و حمایت از استعداد‌های برتر تلاوت قرآن کریم در سطح کشور برگزار می‌شود، اظهار داشت: سومین رویداد ملی «رویش» فرصتی ارزشمند برای نوجوانان مستعد قرآنی، به‌ویژه پسران زیر ۱۸ سال است تا توانمندی‌های خود را در مسیر تعالی و پیشرفت قرآنی شکوفا کنند.

وی با تأکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری بر نسل نوجوان در حوزه قرآن کریم افزود: نخبه‌پروری قرآنی و تربیت قاریان توانمند از اولویت‌های مهم سازمان اوقاف و امور خیریه است و برگزاری رویداد‌هایی همچون «رویش» نقش مؤثری در تقویت جریان تلاوت قرآن کریم و شناسایی استعداد‌های آینده‌ساز این عرصه دارد.

اسماعیل‌پور با اشاره به زمان ثبت‌نام این رویداد گفت: ثبت‌نام سومین رویداد ملی «رویش» از ۵ لغایت ۲۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ انجام می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند در بازه زمانی تعیین‌شده نسبت به نام‌نویسی اقدام کنند.

وی ادامه داد: فرآیند ثبت‌نام به صورت اینترنتی و از طریق پایگاه رسمی مدرسه تلاوت به نشانی madresetelavat.ir انجام می‌پذیرد و دانش‌آموزان، قرآن‌آموزان مؤسسات قرآنی، مراکز افق، بقاع متبرکه و سایر مراکز فرهنگی و قرآنی واجد شرایط می‌توانند در این رویداد ملی شرکت کنند.