

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته یازدهم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران چهارشنبه هفدهم دی‌ماه با هفت دیدار در شهر‌های اردکان، تهران، اسلامشهر، اصفهان، ورامین، رفسنجان و ارومیه پیگیری می شود.

سازمان لیگ فدراسیون والیبال با هماهنگی کمیته داوران فهرست ناظران و داوران این دیدار‌ها را اعلام کرد که برنامه کامل و اسامی ناظران و داوران هفته یازدهم لیگ برتر مردان به قرار زیر است:

اردکان – سالن شهید سلیمانی، ساعت ۱۶

چادر ملو اردکان – فولاد سیرجان

ناظر فنی: مسعود یزدان پناه، ناظر داوری: مجید محسنی شوشتری، داور اول: مرتضی اکرمی، داور دوم: سجاد خان بابازاده و داور ویدئوچک: سعید واعظی

تهران – سالن خانه والیبال، ساعت ۱۸

صنعتگران امید – پاس گرگان

ناظر فنی: عباس امانی، ناظر داوری: مهرداد شوشتری، داور اول: قادر صادقی، داور دوم: حامد آقابراری و داور ویدئوچک: میلاد عرب اسماعیلی

اسلامشهر – سالن شهید بیضائی، ساعت ۱۶

طبیعت اسلامشهر – شهداب یزد

ناظر فنی: ابراهیم عشقدوست، ناظر داوری: محمد شاهمیری، داور اول: علیرضا قریب، داور دوم: جواد مرآتی و داور ویدئوچک: مهدی نویدی نو

اصفهان – سالن ملت، ساعت ۱۶

فولاد مبارکه سپاهان – پیکان تهران

ناظر فنی: خلیل یگانه مجد، ناظر داوری: مسعود ذوقی، داور اول: داود نافعی، داور دوم: اسماعیل رزقی و داور ویدئوچک: نیما یزدان پناه

ورامین – سالن شهید گل عباسی، ساعت ۱۶

سایپا تهران – استقلال گنبد

ناظر فنی: خضراله ترابی، ناظر داوری: احمد سرمست، داور اول: امید فولادی وندا و داور دوم: هادی تیموری

رفسنجان – سالن ۹ دی، ساعت ۱۶

مس رفسنجان – رازین پلیمر

ناظر فنی: نادر انصاری، ناظر داوری: حمید راهجردیان، داور اول: محمدرضا درفش کاویان، داور دوم: مهدی توکلی

ارومیه – سالن غدیر، ساعت ۱۵:۳۰

شهرداری ارومیه – مهرگان نور

ناظر فنی: حسین پورکاشیان، ناظر داوری: محمد ابراهیم زاده، داور اول: کیوان عابدزاده، داور دوم: مرتضی حسن علایی و داور ویدئوچک: مجتبی بیداریان