سازمان لیگ فدراسیون والیبال ناظران و داوران هفته یازدهم لیگ برتر مردان را اعلام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته یازدهم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای برتر مردان ایران چهارشنبه هفدهم دیماه با هفت دیدار در شهرهای اردکان، تهران، اسلامشهر، اصفهان، ورامین، رفسنجان و ارومیه پیگیری می شود.
سازمان لیگ فدراسیون والیبال با هماهنگی کمیته داوران فهرست ناظران و داوران این دیدارها را اعلام کرد که برنامه کامل و اسامی ناظران و داوران هفته یازدهم لیگ برتر مردان به قرار زیر است:
اردکان – سالن شهید سلیمانی، ساعت ۱۶
چادر ملو اردکان – فولاد سیرجان
ناظر فنی: مسعود یزدان پناه، ناظر داوری: مجید محسنی شوشتری، داور اول: مرتضی اکرمی، داور دوم: سجاد خان بابازاده و داور ویدئوچک: سعید واعظی
تهران – سالن خانه والیبال، ساعت ۱۸
صنعتگران امید – پاس گرگان
ناظر فنی: عباس امانی، ناظر داوری: مهرداد شوشتری، داور اول: قادر صادقی، داور دوم: حامد آقابراری و داور ویدئوچک: میلاد عرب اسماعیلی
اسلامشهر – سالن شهید بیضائی، ساعت ۱۶
طبیعت اسلامشهر – شهداب یزد
ناظر فنی: ابراهیم عشقدوست، ناظر داوری: محمد شاهمیری، داور اول: علیرضا قریب، داور دوم: جواد مرآتی و داور ویدئوچک: مهدی نویدی نو
اصفهان – سالن ملت، ساعت ۱۶
فولاد مبارکه سپاهان – پیکان تهران
ناظر فنی: خلیل یگانه مجد، ناظر داوری: مسعود ذوقی، داور اول: داود نافعی، داور دوم: اسماعیل رزقی و داور ویدئوچک: نیما یزدان پناه
ورامین – سالن شهید گل عباسی، ساعت ۱۶
سایپا تهران – استقلال گنبد
ناظر فنی: خضراله ترابی، ناظر داوری: احمد سرمست، داور اول: امید فولادی وندا و داور دوم: هادی تیموری
رفسنجان – سالن ۹ دی، ساعت ۱۶
مس رفسنجان – رازین پلیمر
ناظر فنی: نادر انصاری، ناظر داوری: حمید راهجردیان، داور اول: محمدرضا درفش کاویان، داور دوم: مهدی توکلی
ارومیه – سالن غدیر، ساعت ۱۵:۳۰
شهرداری ارومیه – مهرگان نور
ناظر فنی: حسین پورکاشیان، ناظر داوری: محمد ابراهیم زاده، داور اول: کیوان عابدزاده، داور دوم: مرتضی حسن علایی و داور ویدئوچک: مجتبی بیداریان