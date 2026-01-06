مراسم ششمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی با حضور مردم قدرشناس و انقلابی بخش تولمات در مسجد جامع تولمشهر برگزارشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ کیوان میرزایی کارشناس سیاسی در مراسم گرامیداشت ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در مسجد جامع تولمشهر صومعه سرا گفت: حاج قاسم یکی از بزرگ مردانی بود که در مکتب امام خمینی (ره) و با رهنمود‌های مقام معظم رهبری رشد یافت و به کمال رسید و جهان را تحت تاتیر قرار داد.

وی با بیان اینکه راهی که حاج قاسم و یارانش آغاز کردند ادامه خواهد داشت، افزود: این فرمانده جبهه مقاومت نماد جهانی شدن تفکر اسلامی و انقلاب اسلامی ایران است و شهادتش، این مسیر را استوارتر از همیشه کرد.