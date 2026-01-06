پخش زنده
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک از افزایش پوشش تحصیلی کودکستانها از ۴۲ درصد به ۶۰ درصد خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ حمیدرضا شیخالاسلام در نشست با مدیرکل، معاونان و مدیران مناطق آموزش و پرورش شهر تهران گفت: ۳۸ هزار کودکستان مجوز فعالیت دارند و کودکستانهای مجاز و شهریه مصوب آنها در سامانه کودکستان یاب تعیین و ثبت شده است. به گفته رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، کودکستانهای بدون تابلوی سازمان ملی تعلیم و تربیت غیرمجاز هستند و مربیان و محتوای آموزشی آنها تاییدیه آموزش و پرورش را ندارند. شیخ الاسلام افزود: دریافت شهریه بالاتر از نرخ مصوب غیرقانونیست و خانوادهها در صورت مشاهده به ادارههای کل آموزش و پرورش اعلام کنند.
وی همچنین افزود: درمناطق محروم و کم برخوردار کودکستانهای جدید در دبستانها احداث میشود. رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک از اعمال تخفیف ویژه ۳۰ تا ۱۰۰ درصدی ثبت نام در کودکستانها در مناطق کم برخوردار خبر داد.