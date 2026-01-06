پخش زنده
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تأکید کرد: دانشگاهها باید تدابیری اتخاذ کنند تا جلساتی بهعنوان تریبون آزاد در اختیار دانشجویان قرار دهند و امکان گفتوگوی منطقی میان تشکلها، شوراها، مسئولان دانشگاه، نخبگان و دانشجویان فراهم شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حسین سیمایی در نشست روسای دانشگاهها و مؤسسههای آموزش عالی کشور که به صورت حضوری و مجازی در سالن «شهدای جهاد علمی» این وزارت برگزار شد، پیشنهاد داد دانشگاهها همه ظرفیتهای خود را معرفی و در اختیار دانشجویان قرار دهند.
وزیر علوم هدف از این اقدام را ایجاد فضای منطقی برای گفتوگو میان دانشجویان، تشکلها، شوراها و مسئولان دانشگاه عنوان کرد.
سیمایی صراف همچنین از روسای دانشگاهها و مؤسسههای آموزش عالی کشور خواست به همراه معاونان خود در صحنه و میدان دانشگاه حضور فعال داشته باشند. دکتر سیمایی تأکید کرد هیئت رئیسه دانشگاهها با وجود مجازی شدن کلاسها باید در دانشگاه حاضر باشند.
وی با اشاره به شرایط جنگ رسانهای و جنگ نرم، تصریح کرد: اتفاقاتی که در دانشگاهها رخ میدهد باید روایت اول آن را خودمان منتشر کنیم و اطلاعرسانی بهموقع، شفاف و مسئولانه صورت گیرد. وی ابراز امیدواری کرد که این اقدامات به آرامش کشور منجر شود.