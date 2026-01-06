پخش زنده
شاخص کل بورس تهران همانند روز گذشته پر قدرت به مسیر صعودی خود ادامه داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل بورس تهران در معاملات روز شانزدهم دی با افزایش ۱۱۱ هزار و ۸۷۷ واحدی، معادل ۲.۶۸ درصد در سطح ۴ میلیون و ۲۸۷ هزار واحد قرار گرفت.
شاخص کل هموزن نیز با افزایش ۲۴ هزار و ۸۳۵ واحدی، معادل ۲.۲۴ درصد، به سطح یک میلیون و ۱۳۲ هزار واحد رسید.ارزش معاملات خرد سهام و صندوقهای سهامی در بازار امروز به بیش از ۱۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسید که نشاندهنده تداوم تحرک و نقدشوندگی مناسب بازار است.
بازار سرمایه از ابتدای معاملات با قدرت آغاز به کار کرد و موفق شد محدوده ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی شاخص کل را پشت سر بگذارد.
در این میان، اکثر گروهها از جمله گروه پتروشیمی، پس از خبر عرضه ارز صادراتی در تالار دوم، با صفهای خرید همراه شدند و در نهایت، بیش از ۹۰ درصد سهام بازار، معادل حدود ۷۵۰ نماد، در محدوده مثبت معامله شدند.در جریان معاملات امروز، بیش از ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی به سهام و صندوقهای سهامی وارد شد.
بیشترین ورود پول حقیقی به صندوقهای سهامی اختصاص داشت و در مقابل، صندوقهای درآمد ثابت بیشترین خروج سرمایه حقیقی را در بازار امروز به ثبت رساندند.