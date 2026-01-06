تکمیل پروژه آبرسانی به «منطقه طالقان» خرم آباد تا دهه فجر
فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان گفت: پروژه آبرسانی در طالقان با پوشش چهار روستا و جمعیتی بالغ بر ۱۲۰۰ نفر تا دهه فجر تکمیل میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان در بازدید از پروژه آبرسانی طالقان با تأکید بر ادامه خدمترسانی سپاه به مردم اظهار داشت: این پروژه چهار روستای منطقه طالقان شامل تکانه، دمگر علیا، دمگر سفلی و هولاندشت را با جمعیتی بالغ بر یکهزار و ۲۰۰ نفر تحت پوشش قرار میدهد و با اعتبار ۱۳ میلیارد تومان در حال اجراست.
سردار نعمتالله باقری افزود: در این طرح حدود هفت کیلومتر خط انتقال، ۲ مخزن ذخیره آب، یک ایستگاه پمپاژ آبرسانی و انتقال شبکه نیرو پیشبینی و اجرا شده که بسیج سازندگی سپاه همه این اقدامات را در کوتاهترین زمان ممکن انجام داده است.
وی با بیان اینکه این پروژه هدیهای به مردم منطقه است تصریح کرد: برابر قول دادهشده به ساکنان این روستاها، پروژه همزمان با ایام گرامیداشت دهه فجر و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی به بهرهبرداری میرسد و تقدیم اهالی منطقه طالقان خواهد شد.
سردار باقری همچنین اضافه کرد: امروز دشمنان با استفاده از برخی خلاهای موجود جامعه در تلاش هستند خدمات دولت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را زیر سؤال ببرند، اما مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همگام با سایر دستگاههای دولتی، خدمت به مردم را تعطیل نکرده و با تمام توان در میدان حضور دارد.