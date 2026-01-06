پخش زنده
امروز: -
سرکلانتر هشتم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری ۲ سارق قاپ زن با موتورسیکلت مسروقه خبر داد.
به گزارش خبگزاری صدا و سیما، سرهنگ« محمد مقدسی» گفت: با مراجعه برخی شهروندان مبنی بر سرقت قاپ زنی، تیم عملیات کلانتری ۱۱۵ رازی برای دستگیری سارق یا سارقان دست به کار شدند.
این مقام انتظامی افزود: ماموران پلیس در حال گشتزنیهای هدفمند به یک موتورسیکلت مشکوک و دستور ایست دادند که سارق با بی توجهای اقدام به فرارکرده و پلیس نیز با به کارگیری شگردهای نوین سرانجام هر ۲ سارق را زمینگیر و دستگیر کرد
سرکلانتر هشتم پلیس پیشگیری پایتخت بیان کرد: در بازرسیهای اولیه از این سارقان ۲ کیف سرقتی با تعدادی کارت شناسایی، بانکی و مدارک هویتی و سفته کشف گردید.
وی افزود: پس از انتقال سارقان به کلانتری مشخص گردید که هر ۲ دارای سوابق متعدد کیفری نیز میباشند. تاکنون پنج تن از شکات این پرونده شناسایی و متهمان برای سیر مراحل قانونی به دادسرا تحویل داده شدند.
سرهنگ مقدسی به شهروندان توصیه کرد: شهروندان محترم از نمایان کردن مدارک مهم و کارتهای بانکی در اماکن و معابر عمومی خودداری کرده و در صورت بروز هرگونه سرقت مراتب را سریعا به مرکز فوریتهای ۱۱۰ پلیس اطلاع دهند.