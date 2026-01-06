توان تولید ۹۰ درصد پوشاک در داخل کشور
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران گفت: هم اکنون صنعت پوشاک توان تامین ۹۰ درصد نیاز داخلی مردم را دارد و اکثر واحدهای تولیدی نیز با کمتر از ظرفیت فعالیت میکنند.
آقای سعید جلالی قدیری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما
افزود : با توجه به افزایش قیمتها هم اکنون قدرت خرید مردم برای خرید پوشاک کم شده است، اما تولید کنندگان با تمام توان مشغول کار هستند.
وی با بیان اینکه قیمت اجناس استوک حدود یک دهم قیمت کالای تمام شدهای است که درب مغازه به فروش میرسد گفت: همین امر باعث شده تا در برخی مواقع خریدها به این سمت برود و این موضوع باعث شده تا صنعت پوشاک با کاهش ظرفیت تولید مواجه شود. استوک کالایی است که یک تجارت با هدف فروش مجدد از آن استفاده میکند.
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران افزود: تامین مواد اولیه نیز به دلیل نوسانات زیاد قیمت با مشکلات بسیاری روبهرو است، به طوری که واحدهای کوچک تولیدی تاب آوری ندارند و بیشتر آنها در حال تعطیلی واحدهای تولید هستند.
جلالی قدیری ادامه داد: تولید کنندهها با رویههای قانونی واردات مانند ته لنجی، مسافری و ملوانی که به طور عمده پوشاک استوک را وارد میکنند و حق گمرک را پرداخت میکنند، مشکلی ندارند بلکه مشکل آنها با قاچاق پوشاک است.
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران گفت: متاسفانه قاچاق حدود ۴۰ درصد بازار پوشاک را در اختیار گرفته است و هیچ نظارتی در مبادی ورودی و سطح عرضه وجود ندارد.