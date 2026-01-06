

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ« رضا صادقی پور»گفت: با تماس احدی از شهروندان در ساعات پایانی شب، مبنی بر حضور سارقان در یک مجتمع مسکونی، ماموران کلانتری ۱۱۷ جوادیه بلافاصله به محل اعزام شدند و با بررسی شرایط متوجه حضور ۲ سارق به همراه لوازم سرقت و سلاح سرد شدند.

این مقام انتظامی ادامه داد: ماموران کلانتری با رعایت اصول حفاظتی و امنیتی وارد ملک فوق شده؛ مشاهده گردید احدی از سارقان از روی پشت بام فرار کرده و نفر دوم که در داخل یکی از واحد‌ها مخفی شده بود، شناسایی گردید و شروع به فرار کرد که پس از تعقیب و گریز یکی از سارقان زمینگیر و دستگیر شد.

سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری پایتخت افزود: در بررسی‌های به عمل آمده از متهم ابزار الات مخصوص سرقت به همراه یک قمه و از جیب‌های وی حدود ۳۰ انواع کلید‌های مختلف کشف گردید.

وی ادامه داد: پس از انتقال متهم به کلانتری با شناسایی شکات و تکمیل پرونده، این سارق برای سیر روند قانونی تحویل مراجع قضایی گردید همچنین همدست این سارق نیز پس از بررسی‌های انجام شده شناسایی و دستگیری آن در دستور کار پلیس قرار گرفت.