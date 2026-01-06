ویراست دوم کتاب «پیغام ماهی‌ها» سرگذشت‌نامه سردار شهید حسین همدانی که در نهمین دوره جایزه جلال آل‌احمد در بخش مستندنگاری به صورت مشترک شایسته تقدیر شد، با استقبال مخاطبانش به چاپ چهاردهم رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در بیستمین شماره از پرونده «از تقدیر تا تیراژ» به سراغ کتابی می‌رویم که زندگی یکی از فرماندهان مؤثر دفاع مقدس و محور مقاومت را بر پایه روایت‌های شخصی او و خاطرات همرزمانش مرور می‌کند. کتاب «پیغام ماهی‌ها؛ سرگذشت‌نامه استاد جنگ‌های نامتقارن محور مقاومت، پرچم‌دار رشید سپاه حضرت محمدرسول‌الله؛ شهید حسین همدانی» تألیف گلعلی بابایی در نهمین دوره جایزه ادبی جلال آل‌احمد (۱۳۹۵) در بخش مستندنگاری شایسته تقدیر شناخته شد.

گفتنی است که ویراست نخست این کتاب تا چهار نوبت نشر را تجربه کرده بود، اما پس از بازنگری در محتوا و اضافه شدن فصل‌هایی به آن، مانند روزشمار زندگی شهید همدانی از سال ۶۴ تا زمان شهادت، ویراست دوم این کتاب در سال ۱۳۹۵ در جایزه ادبی جلال آل‌احمد داوری و شایسته تقدیر شناخته شد.

گلعلی بابایی از پرکارترین مستندنگاران حوزه دفاع مقدس و ادبیات پایداری است. او که خود از رزمندگان با سابقه است و ۵۵ ماه در جبهه‌های جنگ حضور داشته، فعالیت قلمی خود را با ثبت روزنگار‌های شخصی آغاز کرد و به مرور به پژوهش و نگارش تاریخ شفاهی یگان‌های رزمی و سرگذشت فرماندهان پرداخت. از وی تاکنون ده‌ها اثر شاخص منتشر شده که از جمله می‌توان به «همپای صاعقه» (تاریخچه لشکر ۲۷ محمدرسول‌الله)، «ضربت متقابل»، «کالک‌های خاکی» (خاطرات سردار محمدعلی جعفری)، «گردان نهم» و «قلمی به رنگ خاک» اشاره کرد. آثار بابایی به دلیل استناد به منابع دست اول و دقت مستندنگارانه، بار‌ها در جشنواره‌های معتبر حائز رتبه شده و چندین اثر او همچون «همپای صاعقه»، «ضربت متقابل» و «گردان نهم» مورد تقریظ و تفقد مقام معظم رهبری قرار گرفته‌اند.

کتاب «پیغام ماهی‌ها» به عنوان نخستین کتاب منتشر شده پس از شهادت سردار همدانی و پنجمین جلد از مجموعه «بیست‌وهفت در ۲۷»، روایتی گسترده و عمیق از زندگی این فرمانده ارائه می‌دهد. هسته اصلی اثر، بر پایه بیش از ۹۰ ساعت مصاحبه تخصصی حسین بهزاد (نویسنده پیشکسوت ادبیات مقاومت) با شهید همدانی شکل گرفته است. کتاب که به شیوه روایت اول شخص از زبان خود شهید تنظیم شده، دوران زندگی او را از تولد در ۲۴ آذر ۱۳۲۹ تا لحظه تودیع از فرماندهی تیپ ۳۲ انصارالحسین (ع) در پاییز ۱۳۶۴ به تفصیل پوشش می‌دهد.

از جمله مباحث مهم کتاب، پرداختن به چگونگی تأسیس و فرماندهی لشکر ۲۷ محمدرسول‌الله (ص) به همراه شهیدانی مانند محمود شهبازی، احمد متوسلیان و محمدابراهیم همت، نقش‌آفرینی در مقابله با ناآرامی‌های کردستان و همچنین شرح مشروح عملیات‌های مهمی، چون فتح‌المبین و بیت‌المقدس است.

یکی از فصول شاخص و مورد توجه کتاب، فصل پایانی با عنوان «آخرین پیامک» است که در آن، خاطره‌ای از قول همسر شهید، از آخرین سفر او به ایران و ارسال یک پیامک غیرمعمول «خداحافظ» نقل شده است. بخش دیگری از کتاب نیز به سخنرانی‌ها و تحلیل‌های شهید همدانی درباره چگونگی شکل‌گیری جبهه مقاومت در سوریه و روش‌های آموزشی و رزمی می‌پردازد.

مولف در مقدمه کتاب تصریح کرده که به دلیل فقدان مستندات کافی و مصاحبه‌های اختصاصی، امکان پرداخت مفصل به فعالیت‌های سی‌ساله پایانی زندگی شهید (از ۱۳۶۵ تا زمان شهادت در ۱۶ مهر ۱۳۹۴ در جنوب حلب) فراهم نبوده و این بخش تنها با تکیه بر یک سخنرانی و خاطره‌ای کوتاه روایت شده است.

عنوان نمادین کتاب نیز از خاطره‌ای در زمستان ۱۳۶۰ وام گرفته شده که شهید همدانی در مسیر حرکت به جبهه، شعر «پیغام ماهی‌ها» سهراب سپهری را زمزمه می‌کرده است.

ویراست دوم کتاب «پیغام ماهی‌ها» نخستین بار در سال ۱۳۹۴ توسط نشر ۲۷ بعثت در ۴۱۶ صفحه (قطع رقعی) منتشر شد. این اثر یک سال پس از انتشار، در نهمین دوره جایزه ادبی جلال آل‌احمد (۱۳۹۵) در بخش مستندنگاری به صورت مشترک شایسته تقدیر شناخته شد.

بر پایه آمار بانک اطلاعاتی خانه کتاب و ادبیات ایران، آخرین نوبت چاپ ویراست دوم به بعد این کتاب چاپ چهاردهم آن در سال ۱۴۰۴ است.

این کتاب که در هر چاپ با تیراژ‌های هزار تا دوهزار نسخه‌ای در بازار کتاب ایران عرضه شده، ترجمه و انتشار به زبان‌های عربی و انگلیسی را نیز تجربه کرده است.