به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، به گفته مدیر جهاد کشاورزی سراوان، این شهرستان با دارا بودن حدود چهار هزار و ۱۰۰ هکتار نخلستان سالانه حدود ۲۴ هزار تُن خرما تولید می‌کند.

ایرج رستم‌زهی، افزود: ایجاد صنایع تبدیلی علاوه بر کاهش ضایعات موجب افزایش ارزش افزوده، ارتقای کیفیت محصول و بهبود شرایط بازار برای کشاورزان می‌شود.

وی ادامه داد: ورود سرمایه‌گذاران به حوزه فرآوری خرما یک ضرورت جدی است و جهاد کشاورزی در چارچوب قوانین، آماده ارائه حمایت‌های فنی و تسهیل‌گری برای توسعه این بخش است.