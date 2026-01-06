پخش زنده
امروز: -
کارخانه فرآوری خرما با سرمایهگذاری بخش خصوصی در روستای غفورآباد شهرستان سراوان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، به گفته مدیر جهاد کشاورزی سراوان، این شهرستان با دارا بودن حدود چهار هزار و ۱۰۰ هکتار نخلستان سالانه حدود ۲۴ هزار تُن خرما تولید میکند.
ایرج رستمزهی، افزود: ایجاد صنایع تبدیلی علاوه بر کاهش ضایعات موجب افزایش ارزش افزوده، ارتقای کیفیت محصول و بهبود شرایط بازار برای کشاورزان میشود.
وی ادامه داد: ورود سرمایهگذاران به حوزه فرآوری خرما یک ضرورت جدی است و جهاد کشاورزی در چارچوب قوانین، آماده ارائه حمایتهای فنی و تسهیلگری برای توسعه این بخش است.