فرمانده انتظامی شهرستان سلطانیه از توقیف یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ شوتی و کشف البسه خارجی قاچاق به ارزش ۶ میلیارد ریال دراین شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ سرهنگ اوراز در تشریح جزئیات این خبر گفت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان در جریان اقدامات پلیسی، از حمل کالای قاچاق توسط یک دستگاه سواری ۴۰۵ شوتی در اتوبان زنجان - قزوین مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران پس از هماهنگی قضایی و توقف این خودرو در بازرسی به عمل آمده از داخل آن، انواع البسه خارجی فاقد مدارک مثبته گمرکی را کشف و ضبط کردند که برابر نظر کارشناسان ارزش محموله کشف شده شش میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان سلطانیه در پایان با بیان اینکه در این خصوص راننده خودرو دستگیر و با تشکیل پرونده، به مرجع قضایی معرفی شد از شهروندان خواست: برای ریشه کن کردن قاچاق با پلیس همکاری کنند و هرگونه اطلاعات و اخبار در این زمینه را به سامانه ۱۱۰ و یا سامانه پلیس امنیت اقتصادی به شماره ۳۰۱۱۰ گزارش دهند.