فرمانده سپاه شهداء آذربایجان‌غربی گفت: مفاهیم مکتب شهادت، باید با زبان هنر به نسل امروز بویژه جوانان منتقل و تبیین شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سردار محمدحسین رجبی روز سه شنبه در یادواره ۳۷ شهید هنرمنداستان آذربایجان‌غربی که با حضورخانواده های معظم شهدا، مقامات و مسوولان استانی برگزار شد افزود: رهبر معظم انقلاب تاکید دارندکار فرهنگی اثر گذار است بنابراین مکتب شهدا از طریق هنر به جامعه و جوانان امروز منتقل شود.

وی ادامه داد: بهره گیری از هنر برای انتقال مفاهیم شهادت و راه و منش شهدا به جوانان و همه کسانیکه تاریخ کشورمان را دوست دارندپیوندی عمیق بین آنان و شهدا ایجاد می کند.

سردار رجبی خاطرنشان کرد: تلاش ما براین است تا با تمام توان به مطالبه رهبری یعنی انتقال مفاهیم شهادت از طریق هنر اقدام کنیم.

فرمانده سپاه شهداء آذربایجان‌غربی به کنگره ۱۲ هزار شهید استان اشاره کرد و گفت: آذربایجان‌غربی آماده برگزاری رویداد مهم فرهنگی «کنگره ۱۲ هزار شهید استان» می شود و در این زمینه دست اندرکاران و هنرمندان هر روز برنامه های متعددی در سطح استان برگزار می کنند.

وی ادامه داد: همچنین تا زمان برگزاری کنگره هر روز اجلاسیه شهدا خواهیم داشت و پس از اجلاسیه نهایی زمینه ای فراهم می شود تا هنرمندان دیداری از یادمانهای مصوب استان و همچنین اردوگاه مرکزی شمالغرب و بسیاری از مکانهایی که قدمگاه شهدا هستند داشته باشند.

سردار رجبی ادامه داد: تلاش براین است تا شهدای انصار و مهاجری که در این استان به شهادت رسیده اند شناسانده شده و به اقشار مختلف جامعه معرفی شود و سعی براین است پس از برگزاری این رویداد فرهنگی این استان به عنوان قطب راهیان نور در کشور معرفی شود.

همچنین در این مراسم مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌غربی افزود: شهدای هنرمند علاوه بربرخورداری از هنر شهادت، از هنر دنیایی نیز بهره مند بودند و در سایه این توانمندی، آثار بی نظیری خلق کرده اند.

علیرضا نوروزی ادامه داد: شهدای هنرمند در دوران حیات خود نه تنها در میدان مبارزه درخشیده اند بلکه در زندگی عادی نیز صاحب هنر و سلیقه خاصی بوده و با تولید اثرهای شاخص موجب تحسین همگان شده اند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاداسلامی آذربایجان‌غربی به ذکر نمونه هایی از آثار شهدای هنرمند پرداخت و گفت: چنانکه اشعار بی نظیر شهید باباساعی نمونه ای از هنر شهدای هنرمند است که در عین مبارزه در میدان جنگ صاحب استعداد ها و هنرهای بی نظیر در رشته های مختلف بودند.

وی خاطرنشان کرد: شهدای هنرمند در ۲ جبهه نقش آفرینی کرده و استعداد و هنر خود را به نمایش گذاشته اند. رشادت آنان در میدان جنگ امنیت و اقتدار را به کشور هدیه کرده و آثار هنری آنان نیز خدمتی بزرگ به فرهنگ و هنر این سرزمین کرده است.