استاندار گفت: فرهنگ و هنر، به‌ویژه خوشنویسی، عمیق‌ترین جلوه روح و هویت ایرانی است و هیچ قدرتی در طول تاریخ نتوانسته غنای فرهنگی این ملت را تحت تأثیر قرار دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، استاندار قزوین در مراسم اختتامیه هشتمین دوسالانه ملی خوشنویسی ایران اظهار کرد: اگر تاریخ چند هزار ساله ایران را مرور کنیم، ۲ جوهره اصلی همواره در آن دیده می‌شود، عشق و مهرورزی ایرانیان و غنای عمیق فرهنگی که در سخت‌ترین فراز و فرود‌های تاریخی نیز پابرجا مانده است.

نوذری افزود: ایران در طول تاریخ خود دوره‌های گوناگونی را پشت سر گذاشته و حتی در مقاطعی نیز مورد هجوم فاتحانی مثل مغول قرار گرفت، اما فرهنگ و اندیشه ایرانی هیچگاه مغلوب نشد و همواره نیز تاثیرگذار بود، به‌گونه‌ای که بسیاری از مهاجمان، خود تحت تأثیر این فرهنگ قرار گرفتند.

استاندار قزوین با اشاره به نقش هنر در انتقال مفاهیم عمیق فرهنگی، تصریح کرد: خوشنویسی در فرهنگ ایرانی صرفا آراستن کلمات نیست، بلکه پلی میان زیبایی و معنا و تجلی روح بلند ایرانیان است که پیام‌های بزرگ را در قالب خطوط ظریف به تاریخ منتقل کرده است.

نوذری با تاکید بر اهمیت نقش هنر در شرایط کنونی، تاکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند سخن گفتن با زبان هنر، به ویژه برای نسل جوان هستیم و خوشنویسی باید نه فقط به یک مهارت، بلکه به عنوان هویت فرهنگی در میان جوانان نهادینه شود.

وی، قزوین را یکی از کانون‌های مهم فرهنگ و هنر ایران دانست و افزود: قزوین با پیشینه‌ای چند هزار ساله، میزبان حدود ۱۱ درصد از آثار تاریخی ثبت شده کشور است و در دوره‌های مختلف تاریخی نیز خاستگاه اندیشمندان، هنرمندان، نویسندگان و چهره‌های برجسته‌ای بوده که هر یک نقش مهمی در شکل‌گیری تمدن ایرانی - اسلامی ایفا کرده‌اند.

استاندار خاطرنشان کرد: قزوین همواره خانه فرهنگ، هنر و اندیشه بوده و با افتخار از تمامی فرهیختگان و هنرمندانی که به این دیار سفر می‌کنند، میزبانی می‌کند.

خوشنویسی جلوه‌ای از هنر تربیت در فرهنگ ایرانی - اسلامی است

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی هم گفت: هنر خوشنویسی نماد هویت، اندیشه و هنر تربیت در فرهنگ ایرانی - اسلامی است و ماندگاری آثار فرهنگی بدون هنر امکان‌پذیر نیست.

سالار ولایتمدار اظهار کرد: از طرف مردم فرهیخته و فرهنگ‌دوست این دیار، حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و میهمانان ارجمندی که از سراسر کشور در این محفل هنری شرکت کردند را گرامی می‌داریم و قدردان این همراهی ارزشمند هستیم.

وی با اشاره به جایگاه قزوین در عرصه فرهنگ و هنر، افزود: این تراکم اندیشه، علم و هنر در استان قزوین اتفاقی نیست؛ قزوین در طول تاریخ، در حوزه‌های علم، خوشنویسی، معماری، هنر‌های تجسمی، سیاست، دفاع و حتی ورزش چهره‌های برجسته، فاخر و افتخارآفرینی را به کشور معرفی کرده است.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ریشه این موفقیت‌ها در هنر تربیت نهفته است، تاکید کرد: هنری که حاصل نقش بی‌بدیل خانواده‌ها، پدران و مادرانی است که فرزندان شایسته و نخبه خود را برای این سرزمین پرورش داده‌اند و این ویژگی، بخشی از اصالت مردم قزوین به شمار می‌رود.

ولایتمدار با تاکید بر پیوند عمیق هنر و زندگی، تاکید کرد: همانگونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرموده‌اند، هیچ اثری بدون هنر ماندگار نمی‌شود و خوشنویسی به عنوان هنری اصیل، حامل معنا، هویت و فرهنگ ایرانی - اسلامی است.

وی، هشتمین دوسالانه ملی خوشنویسی ایران را فرصتی مغتنم برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی کشور دانست و افزود: این رویداد ملی بهانه‌ای ارزشمند برای توجه بیشتر به هنر فاخر خوشنویسی و تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و هنری استان قزوین را فراهم کرده است.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به قزوین، خاطرنشان کرد: در جریان این سفر، نشست‌ها و برنامه‌های موثری با حضور استاندار قزوین و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد که محور آنها تقویت اصحاب رسانه، توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و حمایت از فعالیت‌های هنری، قرآنی، سینما و تئاتر بود.

ولایتمدار خاطرنشان کرد: حضور یک چهره فرهیخته و آگاه به مبانی دینی و فرهنگی در راس وزارت فرهنگ، می‌تواند الگویی موثر برای تقویت ارزش‌ها و هنجار‌های ایرانی - اسلامی در عرصه هنر و فرهنگ کشور باشد.