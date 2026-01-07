پخش زنده
اقشار مختلف مردم از جمله دانشگاهیان و نخبگان آبادان این روزها اظهارت ترامپ درباره حمایت از آشوب در ایران را محکوم کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، اقشار مختلف مردم این روزها اظهارت ترامپ در خصوص حمایت از آشوب در ایران محکوم می کنند یکی از این قشرها جامعه دانشگاهی و نخبگانی کشور است.
وقتی رییس جمهور آمریکا بار دیگر در امورات کشورمان دخالت میکند و با لحنی تهدیدآمیز سخن میگوید با واکنشهای متفاوتی از سوی مردم ایران روبهرو میشود.
از پاسخ مردم غیور مرزدار، تا نخبگان و اساتید دانشگاهی که با تحلیلهایی به جا، سیاست خارجی آمریکا و نگاه امپریالیستی آن را بررسی میکنند.
کارشناسان روابط بینالملل و علوم سیاسی سخنان ترامپ را بیش از آنکه مبتنی بر واقعیتهای میدانی بدانند، بخشی از گفتمان فشار و جنگ روانی ارزیابی میکنند. غافل از آنکه ایرانیان برسر تمامیت ارضی نظام مردم سالار و حق و حقوق ملی خود را با هیچ وعده و فریبی معامله نخواهند کرد.