به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، اقشار مختلف مردم این روزها اظهارت ترامپ در خصوص حمایت از آشوب در ایران محکوم می کنند یکی از این قشرها جامعه دانشگاهی و نخبگانی کشور است.

وقتی رییس جمهور آمریکا بار دیگر در امورات کشورمان دخالت می‌کند و با لحنی تهدیدآمیز سخن می‌گوید با واکنش‌های متفاوتی از سوی مردم ایران رو‌به‌رو می‌شود.

از پاسخ مردم غیور مرزدار، تا نخبگان و اساتید دانشگاهی که با تحلیل‌هایی به جا، سیاست خارجی آمریکا و نگاه امپریالیستی آن را بررسی می‌کنند.

کارشناسان روابط بین‌الملل و علوم سیاسی سخنان ترامپ را بیش از آنکه مبتنی بر واقعیت‌های میدانی بدانند، بخشی از گفتمان فشار و جنگ روانی ارزیابی می‌کنند. غافل از آنکه ایرانیان برسر تمامیت ارضی نظام مردم سالار و حق و حقوق ملی خود را با هیچ وعده و فریبی معامله نخواهند کرد.