کارشناس هواشناسی استان قزوین اعلام کرد: تا پایان هفته آسمان استان صاف و آفتابی خواهد بود، اما روز شنبه بارش باران و برف در برخی مناطق پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مریم بهروزی اعلام کرد: تا پایان هفته جاری شرایط جوی استان نسبتاً پایدار و آرام خواهد بود و آسمانی صاف و آفتابی پیش‌بینی می‌شود. سکون جو و نبود وزش باد قابل‌ملاحظه موجب افزایش آلاینده‌های جوی در مناطق صنعتی و پرتردد و کاهش کیفیت هوا خواهد شد.

کارشناس هواشناسی استان افزود: برای روز جمعه در ساعات بعدازظهر افزایش نسبی ابر پیش‌بینی می‌شود. همچنین روز شنبه با عبور امواج سامانه بارشی، افزایش ابر، بارش باران در برخی مناطق و بارش برف در نواحی کوهستانی و سردسیر رخ خواهد داد.

بهروزی گفت: پیامد‌های این سامانه بارشی شامل لغزندگی جاده‌ها، کاهش دید افقی و کاهش نسبی دما در روز شنبه خواهد بود.

کارشناس هواشناسی استان توصیه کرد: شهروندان به وضعیت کاهش کیفیت هوا توجه داشته باشند و رانندگان در روز شنبه هنگام بارش‌ها احتیاط بیشتری در تردد داشته باشند.