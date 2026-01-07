پخش زنده
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: پدیده امروز افزایش و گذر ابر در نواحی جنوبی خلیج فارس، برخی نقاط تنگه هرمز و غرب دریای عمان خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز در بیشتر نقاط استان شرایط جوی و دریایی آرامی برقرار خواهد بود و وقوع رگبار پراکنده باران نیز در این مناطق محتمل خواهد بود و در سایر نقاط استان شرایط جوی، پایدار پیش بینی میشود.
او با بیان اینکه دریا آرام و برای ترددهای دریایی مساعد خواهد بود، افزود: این شرایط جوی و دریایی به تناوب تا روز جمعه در استان پیش بینی میشود.
مجتبی حمزه نژاد، تصریح کرد: با پیش فرض ثبات در الگوهای هواشناسی، اوایل هفته آینده فعالیت سامانهای بارشی در پارهای نقاط استان با تمرکز بر شرق تنگه هرمز وشرق استان مورد انتظار است.
او افزود: از لحاظ دمایی تا پایان هفته با ماندگاری هوای سرد در ارتفاعات، نوسان ۱ تا ۲ درجهای دما در استان مورد انتظار است.