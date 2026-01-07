پخش زنده
رئیس آموزش و پرورش استثنایی خراسان جنوبی از نوبتگیری بیش از ۵۰ درصد نوآموزان در برنامه ملی سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی بدو ورود به دبستان و پیشدبستانی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان گفت: تاکنون بیش از ۸ هزار و ۲۰۰ نوآموز در این برنامه نوبتگیری کردهاند.
ماندگار افزود: تاکنون حدود ۶ هزار نوآموز در ۱۴ مرکز جامع سنجش، آموزش، توانبخشی و مداخله بهنگام رشدی ـ تربیتی استان ارزیابی شدند.
وی گفت: با تأکید بر نقش تشخیص زودهنگام در شناسایی نیازهای آموزشی و توانبخشی کودکان افزود: تشخیص بهموقع، دروازه طلایی مداخله مؤثر و تضمینکننده موفقیت تحصیلی و اجتماعی فرزندان است.
رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان افزود: برنامه ملی سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان از مهرماه آغاز شده و تمامی نوآموزان برای ورود به دوره پیشدبستانی و دبستان موظف به شرکت در این برنامه هستند.
ماندگار با بیان اینکه نوبتگیری ففط از طریق سامانه sirat۲.medu.ir انجام میشود، گفت: والدین باید پیش از مراجعه حضوری به مراکز سنجش، نوبت خود را در سامانه ثبت کنند.
به گفته وی، مهلت نهایی نوبتگیری تا پایان دیماه ۱۴۰۴ است و این طرح شامل نوآموزان متولد دوم مهر ۱۳۹۸ تا اول مهر ۱۳۹۹ میشود.
رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان از والدین خواست با توجه به محدودیت زمان، هرچه سریعتر نسبت به تکمیل فرآیند سنجش اقدام کنند.