آسمان همدان شنبه آینده به خصوص در نقاط غربی، جنوب غربی و دامنه ارتفاعات، برفی خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، کارشناس هواشناسی همدان گفت: فعالیت این سامانه بارشی یک روزه است و اواخر روز شنبه به پایان میرسد.
زاهدی افزود: از اواخر روز جمعه افزایش ابر و وزش باد را در آسمان استان همدان شاهد خواهیم بود و البته این موج بارشی زودگذر است.
او تاکید کرد: از فردا پنجشنبه با وزش باد به تدریج شاهد تهویه هوا و کاهش آلایندهها خواهیم بود، اما همچنان در برخی ساعات شرایط ناسالم برای گروههای حساس در برخی نقاط پیش بینی میشود.
کارشناس هواشناسی همدان با اشاره به وضعیت فعلی آب و هوای همدان تصریح کرد: امروز نیز با توجه به سکون نسبی هوا و وارونگی دما، غلظت آلایندهها در برخی نقاط همدان را به خصوص شهرهای بزرگ و مناطق صنعتی طی ساعاتی میتوانیم شاهد باشیم.
روح الله زاهدی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین دما در نهاوند، ملایر، اسدآباد، فامنین و بهار با ۱۲ درجه سانتیگراد بالای صفر ثبت شد و صبح امروز دمای کمینه در کبودرآهنگ به ۹ درجه سانتیگراد زیر صفر رسید.