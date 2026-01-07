پخش زنده
تیم روژ میوه مریوان در لیگ دسته یک والیبال کشور با نتیجه ۳ بر ۱ یک تیم میزبان را شکست داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، در هفته دوازدهم لیگ دسته یک والیبال کشور تیم روژ میوه مریوان میهمان تیم پدیده صنعت اوج گلپایگان بود که در پایان با نتیجه ۳- ۱ میزبان خود را شکست داد و یک پیروزی شیرین خارج از خانه را کسب کرد.
سیوچهارمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای دسته یک مردان کشور آبان با حضور ۳۱ تیم در چهار گروه برگزار میشود و تیم روژ میوه مریوان در گروه یک با تیمهای مس سونگون، استقلال بجنورد، پدیده صنعت اوج گلپایگان، رعد پدافند تهران، مقاومت شهرداری تبریز، صنایع اردکان و نفت تهرانسر هم گروه است.
در هفته سیزدهم لیگ دسته یک والیبال کشور تیم روژ میوه ۱۹ دیماه در مریوان میزبان تیم مقامت شهرداری تبریز است.