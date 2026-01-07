در این مجموعه قرار است، روایت‌های واقعی هنرمندان از فرزندآوری و خانواده ایرانی در قالب ­فیلم‌­ و آثار هنری نمایش داده شود.

دریچه‌ای به آثار هنری جمعیتی و فرزندآوری؛ داستان قوری

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مرور فیلم‌ها و آثار هنری که مفهوم فرزندآوری را با نگاهی انسانی و امیدبخش روایت می‌کنند؛ تجلی هنر در خدمت آینده‌ای جوان‌تر برای ایران.

داستانک قوری، اثر خانم فاطمه خلجی است که از سال ۱۴۰۰ اقدام به تولید آثار هنری کوتاه برای نجات جان جنین‌ها کرده است. از جمله آثار وی می‌توان به مستند‌های «شگفتانه» و «نفس»، نماهنگ‌های «ماه من»، «هدیه خدا»، «من یک جنینم» و پویانمایی‌های «فسقلی خوش‌قدم» و «داستان قوری» اشاره کرد.

خانم خلجی، مادر سه فرزند، مربی برگزیده کشوری جشن تکلیف، سخنران ملی در موضوع نجات جنین و جمعیت و مبتکر شیوه «سخنرانی چندحسی» درباره جمعیت و نجات جنین است؛ و باور دارد مادر تنها امانت‌دار جان جنین است و خدا مالک جان انسان‌هاست.

او تاکید می‌کند هدفش آگاه‌سازی درباره حق حیات جنین و تشویق خانواده‌ها به پذیرش خواست خدا برای فرزندآوری است.

داستان قوری، روایت واقعی یک مادر ۲ فرزند است که قرار است صاحب یک فرزند دیگر شود، اما ...