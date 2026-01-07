پخش زنده
امروز: -
مردم مناطق مختلف فارس ، صبح امروز با پای جان به زیارت احمد بن موسی شاهچراغ علیه السلام رفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، ارادتمندان سیّدالسادات الاعاظم ، احمد بن موسی الکاظم به مناسبت بزرگداشت شهادت این امامزاده جلیل القدر از ۱۵ شهرستان استان فارس، به شیراز آمده اند و صبح امرو از میدان شهدا به سمت این بارگاه منور حرکت کردند و ضمن تجدید میثاق با حضرت احمدبن موسی علیه السلام، در صحن و سرای این بارگاه منور به عزاداری و سینه زنی پرداختند.
امروز چهارشنبه هفدهم دی ماه مصادف با هفدهم رجب، سالروز شهادت احمد بن موسی شاهچراغ علیه السلام است. این امامزاده جلیل القدر که برادر بزرگ امام رضا علیه السلام اس ، ۱۷ رجب سال ۲۰۲ هجری قمری به شهادت رسید و قرن هاست حرم مطهرش زیارتگاه دوستداران خاندان عصمت و طهارت است.
به گفته حجت الاسلام میرشکاری معاون فرهنگی آستان شاهچراغ ، ظهر امروز و در سالروز شهادت امین ولایت ، همراه با اقامه نماز ظهر و عصر، در شبستان این حرم مطهر حسن شالبافان، مرثیهسرایی میکند و از ساعت ۱۵ امروز، عزاداران در قالب دستههای سینهزنی و زنجیرزنی از حسینیه ثامن الحجج در مجتمع انتظامی شهید فعال، واقع در بولوار احمدی شمالی، به سمت حرم مطهر حضرت شاهچراغ علیه السلام، حرکت میکنند و در صحن احمدی به سوگواری میپردازند.
او ادامه داد: امشب و در شام شهادت امین ولایت، همزمان با اقامه نماز مغرب و عشاء آیین خطبهخوانی هزار خادم این بارگاه منور در شبستان امام خمینی برگزار میشود.
در این برنامه هم آیتالله شیخ محمود رجبی؛ عضو جامعه مدرسین حوزه علمیّه قم و رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، سخنرانی، و حاج میثم مطیعی، مرثیهسرایی میکند.. اجرای این برنامه را که با شعرخوانی حاج قاسم صرافان همراه است، نجم الدین شریعتی بر عهده دارد.