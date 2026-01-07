پخش زنده
هزار و ۱۵۷ زوج نیازمند از کمکهزینه ازدواج در خراسان جنوبی بهرهمند شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسانجنوبی از تحقق بخش عمده برنامههای کمک هزینه ازدواج به نیازمندان استان خبر داد و گفت: آمار پرداخت کمک هزینه ازدواج در ۹ ماه گذشته به ۸۶.۷ درصد رسیده است.
وی افزود: در ۹ ماه گذشته، هزار و ۱۵۷ زوج از کمکهزینه ازدواج بهرهمند شدهاند و در مجموع ۵۷ میلیارد تومان اعتبار در این حوزه جذب و به متقاضیان پرداخت شده است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان با تأکید بر نقش حمایتی این کمکها در تسهیل ازدواج جوانان نیازمند افزود: این نهاد با هدف ترویج فرهنگ ازدواج آسان و کاهش دغدغههای اقتصادی خانوادهها، تلاش دارد با جذب حداکثری منابع و تسریع در پرداختها، زمینه آغاز زندگی مشترک جوانان زیرپوشش را فراهم کند.
عرب افزود: روند پرداخت کمکهزینه ازدواج همچنان ادامه دارد و تلاش میشود با تأمین باقیمانده اعتبارات، تا پایان سال بخش بیشتری از برنامه پیشبینیشده به مرحله اجرا برسد.