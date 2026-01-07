با هدف توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تقویت اتصال مرزی ایران با عراق و کشورهای حوزه مدیترانه، تاکنون ۲۹.۵ کیلومتر از طرح راه‌سازی محور نقده – پیرانشهر – تمرچین در استان آذربایجان غربی به بهره‌برداری رسیده است؛ طرحی که تکمیل آن، بخشی از شریان راهبردی شمال‌غرب کشور را به حلقه‌های بین‌المللی حمل‌ونقل زمینی متصل خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما پیمان آرامون مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی اعلام کرد: عملیات راه‌سازی در محور نقده – پیرانشهر – تمرچین به طول ۵۴ کیلومتر در قالب سه قطعه در حال اجراست که تاکنون ۲۹.۵ کیلومتر از این مسیر تکمیل و زیر بار ترافیک قرار گرفته است.

به گفته وی، این طرح که یکی از پروژه‌های مهم توسعه‌ای غرب کشور به‌شمار می‌رود، نقش اساسی در تسهیل ترددهای جاده‌ای، گسترش مبادلات مرزی و توسعه کریدور ارتباطی ایران با اقلیم کردستان عراق دارد و از نظر اقتصادی و ترانزیتی در دسته طرح‌های اولویت‌دار ملی قرار گرفته است.

آرامون افزود: قطعه نخست این محور در محدوده نقده به طول ۱۰ کیلومتر است که ۶ کیلومتر آن به بهره‌برداری رسیده و بیش از ۹۹۸ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای آن هزینه شده است.

وی درباره قطعه دوم طرح گفت: عملیات اجرایی این بخش به طول ۲۳.۵ کیلومتر از سمت پیرانشهر در دست انجام است که تاکنون بیش از ۱۵.۵ کیلومتر آن به اتمام رسیده و ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. اعتبار مصوب قطعه دوم بیش از سه هزار میلیارد ریال است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی همچنین از ساماندهی ورودی پیرانشهر به طول ۲.۴ کیلومتر با هزینه‌ای بالغ بر ۱۴۰ میلیارد ریال خبر داد که به‌طور کامل به بهره‌برداری رسیده است.

وی با تأکید بر اهمیت این محور در توسعه شبکه ملی حمل‌ونقل گفت: عملیات اجرایی در ۱۱ کیلومتر باقی‌مانده از مسیر همچنان ادامه دارد و برای تکمیل آن اعتباری حدود ۱۵ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است.

به گفته آرامون، اتمام کامل محور نقده – پیرانشهر – تمرچین موجب افزایش ایمنی، کاهش زمان سفر، تسهیل تبادلات تجاری و افزایش نقش ایران در کریدور غربی اتصال خاورمیانه به اروپا خواهد شد؛ مسیری که تکمیل آن، آذربایجان غربی را به شاهراه ارتباطی بین‌المللی بدل می‌کند.