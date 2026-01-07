پخش زنده
امروز: -
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اقلید، گفت: امسال و به دنبال بارش نزولات آسمانی، بیش از ۱۰ هزار هکتار از زمینهای دیم این شهرستان به کشت محصولات مختلف اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اقلید، گفت: در سال زراعی جاری، حدود ۷ هزار و ۲۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی شهرستان اقلید به کشت گندم دیم، بیش از هزار و ۲۰۰ هکتار به کشت جو و حدود ۴۵۰ هکتار به کشت کاملینا اختصاص یافته است.
ارسلان صالحی افزود: با برنامهریزی دقیق و حمایت از کشاورزان تلاش شده است که علاوه بر محصولات گندم و جو، گیاهان روغنی همچون کاملینا و گلرنگ و نخود دیم نیز وارد چرخه تولید شود تا هم تنوع محصولات افزایش یابد و هم ارزش افزوده بیشتری برای کشاورزان ایجاد شود.
صالحی ادامه داد: با هدف افزایش تولید، ارتقای امنیت غذایی و بهره برداری بهینه از ظرفیتهای اقلیمی شهرستان، توسعه کشت محصولات دیم در دستور کار این مدیریت قرار گرفته است .
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اقلید همچنین از برگزاری دورههای آموزشی برای کشاورزان این منطقه خبر داد و بیان کرد: با همکاری کارشناسان فنی به کشاورزان آموزشهای الزام در زمینه روشهای نوین کاشت دیم، مدیریت تغذیه گیاه، استفاده از ادوات جدید کشت و حفظ رطوبت خاک ارائه میشود تا میزان عملکرد در واحد سطح افزایش یابد.