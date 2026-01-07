پخش زنده
امروز: -
شاخص کل بورس تهران همانند روز گذشته به مسیر صعودی خود ادامه داد.
=
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل بورس تهران در معاملات روز هفدهم دی با افزایش ۷۲ هزار و ۷۳۲ واحدی، معادل ۱.۷ درصد در سطح ۴ میلیون و ۳۶۰ هزار واحد قرار گرفت.
بر خلاف شاخص کل بورس، شاخص کل هموزن با کاهش ۵ هزار و ۳۶ واحدی، معادل ۰.۴۴ درصد، به سطح یک میلیون و ۱۲۷ هزار واحد رسید. ارزش معاملات خرد سهام و صندوقهای سهامی در بازار امروز به بیش از ۲۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید که در مقایسه با روزهای گذشته افزایش را نشان میدهد.
بازار سرمایه از ابتدای معاملات با قدرت آغاز به کار کرد و گروههای صادرات محور از جمله پتروشیمی، پالایشی و فولادی نسبت به سایر گروهها عملکرد بهتری داشتند و صف خرید معامله شدند، اما در مقابل صنایع خودرویی عملکرد ضعف تری داشتند و در میانههای بازار عرضهها افزایش یافت.
در نهایت، بیش از ۳۵ درصد سهام بازار، معادل حدود ۳۰۰ نماد، در محدوده مثبت معامله شدند. در جریان معاملات امروز، بیش از هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی از سهام و صندوقهای سهامی خارج شد.
بیشترین ورود پول حقیقی به محصولات شیمیایی اختصاص داشت و در مقابل، صندوقهای سهامی بیشترین خروج سرمایه حقیقی را در بازار امروز به ثبت رساندند.