پخش زنده
امروز: -
اداره کل هواشناسی خوزستان نسبت به وزش باد نسبتا شدید تا شدید همراه با برخاستن گرد و خاک محلی در مناطق مستعد هشدار سطح نارنجی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس هشدار سطح نارنجی اداره کل هواشناسی خوزستان؛ از اوایل وقت شنبه ۲۰ دی ماه ۱۴۰۴ وزش باد نسبتا شدید تا شدید و احتمال برخاستن گردوخاک محلی در مناطق مستعد پیش بینی میشود.
این پدیده که تا اواخر وقت همان روز ادامه خواهد داشت، اغلب مناطق استان را تحت تاثیر قرار خواهد داد و اختلال در سفرهای بین شهری، سقوط اشیا، آسیب به سازههای سبک، خسارت به سازههای موقت از جمله بنرها، داربستها و تابلوهای تبلیغاتی و شکستن درختان کهنسال، تاخیر در پرواز و خسارت به محصولات و ماشین آلات کشاورزی، کاهش دید و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.
توصیه میشود تمهیدات لازم جهت کاهش خسارات احتمالی ناشی از وزش بادوگردوخاک بکار گرفته شود و همچنین پرهیز از سفرهای غیرضروری، سقوط اشیا، آسیب به سازههای سبک، شکستن درختان، اجتناب از پارک خودرو در کنار درختان فرسوده و ساختمانهای نیمه کاره و انتقال محصولات کشاورزی به انبارهای استاندارد و احتیاط در رانندگی در دستور کار قرار گیرد.