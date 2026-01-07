به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دیدار خانواده شهید سرهنگ محسن حسین زاده گفت: بنده حامل سلام گرم رهبر معظم انقلاب به خانواده شهدا هستیم.

حجت الاسلام و المسلمین عباس محمد حسنی گفت: عزت و سربلندی و سرافرازی امروز خود را مدیون خون شهدا هستیم و وظفیه همه ماست که این پرچم شهدا را به نسل‌های آینده انتقال دهیم.

وی در ادامه گفت: خانواده‌های محترم شهدای با اهدای خون فرزندان خود در راه اسلام و اهداف و آرمان‌های قرآن هستند و الان بر همه ما واجب است که ادامه دهنده راه و اعتلای آرمان‌های آنها باشیم.

شهید سرهنگ محسن حسین زاده در جنگ ۱۲ روزه و تهاجم رژیم صهیونیستی و آمریکا در پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی در استان اردبیل به درج رفیع شهادت نائل آمد.