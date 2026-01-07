\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u0646\u0627\u0635\u0631 \u0647\u0645\u062a\u06cc \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u06a9\u0644 \u0628\u0627\u0646\u06a9 \u0645\u0631\u06a9\u0632\u06cc \u0628\u0627 \u0627\u0633\u062a\u0639\u0641\u0627\u06cc \u00ab\u0639\u0644\u06cc \u0631\u0636\u0627 \u06af\u0686 \u067e\u0632 \u0632\u0627\u062f\u0647\u00bb \u0645\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0627\u0631\u0632\u06cc \u0628\u0627\u0646\u06a9 \u0645\u0631\u06a9\u0632\u06cc \u0645\u0648\u0627\u0641\u0642\u062a \u06a9\u0631\u062f.\n\u00a0