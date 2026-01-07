پخش زنده
امروز: -
نوشاد عالمیان و بنیامین فرجی، دو ملیپوش تنیس روی میز کشورمان، با تصمیم کادر فنی تیمهای ملی از حضور در رقابتهای جام آسیا انصراف دادند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با توجه به آغاز دور دوم لیگ باشگاهی ایران، تراکم بالای مسابقات داخلی و بینالمللی و لزوم مدیریت فشار مسابقاتی بازیکنان، کادر فنی تیمهای ملی تصمیم گرفت نوشاد عالمیان و بنیامین فرجی در رقابتهای جام آسیا حضور نداشته باشند.
بر این اساس، نوشاد عالمیان به دلیل حضور در مسابقات بینالمللی عمان و فرانسه و بنیامین فرجی به دلیل شرکت در اردوی تمرینی ژاپن و مسابقات قطر، در این رویداد قارهای به میدان نخواهند رفت.
لازم به ذکر است با توجه به اینکه دعوت از بازیکنان برای مسابقات جام آسیا بر اساس رنکینگ جهانی اجرا میشود، شرکت نکردن این دو بازیکن سبب جایگزینی سایر ملیپوشان ایرانی نمیشود و نفرات بعدی رنکینگ جهانی جایگزین خواهند شد.
نداشهسواری و شیما صفایی دو نماینده بانوان کشورمان در رقابتهای جام آسیا حضور پیدا میکنند.
مسابقات تنیس روی میز جام آسیا از ۱۵ تا ۱۹ بهمن ماه سال جاری با حضور برترینهای پینگ پنگ قاره کهن در شهر هایکو چین برگزار خواهد شد.