برگزاری رزمایش جست‌و‌جو و نجات دریایی در آب‌های استان بوشهر

رزمایش جست‌و‌جو و نجات دریایی با هدف ارتقای آمادگی عملیاتی، افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های امدادی و سنجش سرعت واکنش در شرایط اضطراری، امروز در آب‌های استان بوشهر برگزار شد.