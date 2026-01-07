بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، رزمایش جستوجو و نجات دریایی سناریوهای مختلف نجات افراد حادثهدیده، امدادرسانی به شناورهای آسیبدیده و انتقال مصدومان با مشارکت یگانهای دریایی و امدادی اجرا شد.
سرپرست ادارهکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در حاشیه این رزمایش گفت: رزمایش جستوجو و نجات دریایی با هدف ارتقای سطح هماهنگی دستگاههای مرتبط و ارائه خدمات سریع و مؤثر به افراد در معرض خطر، در محدوده آبهای بندر بوشهر برگزار شد.
سیاوش ارجمندزاده افزود: رزمایشهای جستوجو و نجات دریایی بهصورت سالانه در آبهای خلیجفارس و با مشارکت دستگاههای مرتبط برگزار میشود و امسال بندر بوشهر بهعنوان میزبان رزمایش ملی جستوجو و نجات دریایی در مقیاس گسترده انتخاب شده است.
وی افزود: موقعیت جغرافیایی استان بوشهر بهگونهای است که بخش عمدهای از ترددهای تجاری، مرزی و دریایی شمال و جنوب خلیج فارس از آبهای این استان عبور میکند و همچنین ترددهای مسافری روزانه میان بوشهر و جزیره خارگ برقرار است؛ از اینرو تقویت زیرساختها و تجهیزات جستوجو و نجات دریایی در این منطقه ضرورتی انکارناپذیر است.
سرپرست ادارهکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر عنوان کرد: در حال حاضر شش مرکز و ایستگاه جستوجو و نجات دریایی در بنادر استان فعال است و پیشبینی میشود تا پایان امسال یک ایستگاه دیگر نیز به این مجموعه افزوده شود که در مجموع هفت ایستگاه و هفت فروند شناور جستوجو و نجات در آبهای استان مستقر خواهند بود.
ارجمندزاده با اشاره به مشارکت دستگاههای مختلف در این رزمایش گفت: در این تمرین، ۱۰ فروند شناور و دو بالگرد با همکاری دستگاههای مرتبط با شرایط اضطرار دریایی حضور داشتند و ادارهکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر بهعنوان هماهنگکننده عملیات، از ظرفیت همه نهادهای دریایی بهره گرفت.
وی تأکید کرد: برگزاری اینگونه رزمایشها نقش مهمی در افزایش هماهنگی بین دستگاهها، کاهش زمان واکنش و ارائه خدمات بهموقع به افراد نیازمند کمک در دریا دارد.
سرپرست ادارهکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با اشاره به عملکرد مراکز جستوجو و نجات استان گفت: بر اساس آمار ۹ ماهه امسال، ۵۸ نفر از افرادی که دچار اضطرار دریایی شده بودند، با تلاش نیروهای جستوجو و نجات و استفاده از شناورهای امدادی، نجات یافتند.
این رزمایش در فاصله ۱۱ مایلی بندر بوشهر انجام شد.