در راستای تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و بهره‌گیری از شیوه‌های نوین تأمین مالی، طرح بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی ایرانشهر به‌عنوان پایلوت اجرای مدل مشارکت عمومی–خصوصی (PPP) انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، طرح بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی ایرانشهر به‌عنوان پایلوت اجرای مدل مشارکت عمومی–خصوصی انتخاب شد.

این تصمیم در جلسه‌ای تخصصی با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی اتخاذ شد.

علی نوذرپور، مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، بر لزوم استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی تأکید کرد.

وی هدف از این اقدام را تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام اعلام کرد.

این جلسه با حضور اعضای هیئت‌مدیره، معاونان و مدیران کل سازمان برگزار شد.

بر اساس تصمیمات اتخاذشده، تکمیل بیمارستان از طریق مدل مشارکت عمومی–خصوصی دنبال می‌شود.

این پروژه به‌عنوان نمونه پایلوت اجرای این الگو در سطح ملی انتخاب شده است.

مشاور پروژه مأمور تهیه و تکمیل گزارش مشارکت‌پذیری شد.

این گزارش شامل بررسی‌های فنی و راهکارهای مالی قابل اتکا خواهد بود.

پس از نهایی شدن، گزارش مبنای معرفی پروژه به سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد.

شرکت‌های پروژه‌محور و صندوق‌های سرمایه‌گذاری از مخاطبان اصلی این طرح هستند.

نحوه معرفی پروژه به بخش خصوصی در جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

برگزاری فراخوان عمومی و ارسال بسته پیشنهادی از گزینه‌های مطرح‌شده بود.

مدل مشارکت عمومی–خصوصی با تصویب آیین‌نامه اجرایی مربوطه امکان اجرا یافته است.

این روش می‌تواند نقش مؤثری در تسریع بهره‌برداری از پروژه‌های درمانی ایفا کند.