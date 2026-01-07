بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، سرمربی تیم ملی کبدی ساحلی با اشاره به آغاز دومین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی کبدی ساحلی کشور با حضور ۲۰ بازیکن به میزبانی استان بوشهر گفت: این مرحله از تمرینات، پس از پایان رقابتهای قهرمانی کشور برگزار شده و ملیپوشان با توجه به شرایط مطلوب آبوهوا استان بوشهر، مراحل آمادهسازی خود را پشت سر میگذارند.
فرهاد کمالغریبی افزود: این اردو در راستای انتخاب و آمادهسازی تیم اعزامی به ششمین دوره بازیهای آسیایی ساحلی سانیا ۲۰۲۶ چین برگزار میشود که اردیبهشت ۱۴۰۵ به میزبانی چین انجام خواهد شد. در پایان اردوهای تیم ملی، شش بازیکن به همراه سه نفر از اعضای کادر فنی برای حضور در این بازیها انتخاب و اعزام خواهند شد.
سرمربی تیم ملی کبدی ساحلی با اشاره به افتخارات تیم ملی کبدی ساحلی تصریح کرد: تیم ملی ایران در مسابقات جهانی به مقام قهرمانی دست یافته و در چندین دوره بازیهای آسیایی نیز همواره از مدعیان کسب عنوان بوده است.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر نیز که از نزدیک نظارهگر تمرینات ملیپوشان بود، توسعه ورزشهای آبی و ساحلی را از اولویتهای این اداره کل دانست.
موسی کشتکار افزود: با رایزنیهای انجامشده با فدراسیون کبدی، این اردو بهمنظور ارتقای سطح مربیان و ورزشکاران استان بوشهر، در این استان برگزار شده است.
وی یادآور شد: در نیمه دوم سال جاری، چندین دوره مسابقات کشوری و اردوهای تیمهای ملی به میزبانی استان بوشهر برگزار شده و تا پایان سال نیز در رشتههای مختلف، این میزبانیها ادامه خواهد داشت.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر با اشاره به زیرساختهای ورزشی استان، اظهار کرد: رشتههایی همچون والیبال ساحلی، کشتی ساحلی، جودو ساحلی، فوتبال ساحلی، تنیس ساحلی، کبدی ساحلی و هندبال ساحلی از زیرساختهای مناسبی در بوشهر برخوردار هستند و میتوان از این ظرفیتها برای توسعه ورزش قهرمانی و میزبانی رویدادهای ملی و بینالمللی بهره برد.