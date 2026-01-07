به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پوریا لطیفی‌فر پس از تساوی بدون گل تیم‌های زیر ۲۳ سال ایران و کره جنوبی در نشست خبری گفت: بازی بسیار خوبی بود. گروه ما با حضور تیم‌های قدرتمند و قابل احترامی مثل کره جنوبی و ازبکستان و حتی لبنان، گروه سختی است و همین موضوع حساسیت مسابقه را بالا برده بود. تمام تلاش‌مان را می‌کنیم تا با کسب نتایج خوب، دل مردم را شاد کنیم.

وی ادامه داد: از نظر کیفی، هر دو تیم نمایش خوبی داشتند و بازی با کیفیتی ارائه شد. از حالا تمام تمرکز من و کادرفنی روی دیدار مقابل ازبکستان است تا با کسب نتیجه‌ای مطلوب، به مرحله بعدی صعود کنیم.