دهکهای اول تا سوم که زیرپوشش نهادهای حمایتی هستند، برای دریافت کالابرگ یک میلیون تومانی، از امروز میتوانند به فروشگاهها بروند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) از امروز میتوانند برای خرید طرح جدید کالابرگ الکترونیکی به فروشگاههای زیر پوشش مراجعه کنند.
این طرح برای دهکهای ۱ تا ۳ از جمعه ۱۹ دی ماه شارژ میشود.
همچنین دهکهای ۴ تا ۷ از دوشنبه ۲۲ دی و سایر خانوارها از یکشنبه ۲۸ دی میتوانند به فروشگاههای زیرپوشش طرح کالابرگ مراجعه کنند.
در خراسان جنوبی این طرح با مشارکت ۵ هزار و ۷۰۰ فروشگاه اجرا میشود.