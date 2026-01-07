رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان پردیس از کشف بیش از دو تن روغن، ۱۸۰ حلب روغن و بیش از ۱۰ تن برنج خارجی در یک انبار احتکار خبر داد و اعلام کرد که پرونده تخلفاتی مربوط به این موضوع طبق قانون در کمتر از ۲۴ ساعت بررسی و رای صادر می‌شود.

خبرگزاری صدا و سیما، مهدی عیدی، رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان پردیس گفت: با توجه به اطلاعاتی که توسط سربازان گمنام امام زمان در اطلاعیه اطلاعات سپاه شهرستان پردیس به دست آمد، انباری شناسایی شد که مقادیر قابل توجهی روغن و برنج خارجی در آن احتکار شده بود. به گزارشمهدی عیدی، رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان پردیس گفت: با توجه به اطلاعاتی که توسط سربازان گمنام امام زمان در اطلاعیه اطلاعات سپاه شهرستان پردیس به دست آمد، انباری شناسایی شد که مقادیر قابل توجهی روغن و برنج خارجی در آن احتکار شده بود.

وی افزود: با توجه به کمبود این کالاهای اساسی در سطح شهرستان، دستور داده شد تا اقلام کشف‌شده توزیع شوند. پرونده این تخلف طبق ماده ۶۰ قانون نظام صنفی محرزه محسوب شده و رسیدگی به آن در کمتر از ۲۴ ساعت انجام می‌شود و رای مربوطه نیز صادر خواهد شد .