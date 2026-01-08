به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،رسول معروفی آذر رئیس دانشگاه مراغه گفت:نخستین جشنواره صنایع خلاق و نوآورانه با هدف استعدادیابی، آموزش، بازاریابی و حمایت مالی از این صنایع برگزار شد.

معروفی آذر افزود:صنایع دستی و گردشگری، هنر‌های تجسمی، آوایی و نمایشی، بازی، اسباب‌بازی و سرگرمی، رسانه و دیجیتال، چاپ، بسته‌بندی، محیط‌زیست و انرژی به همراه هدیه و سوغات از محور‌های این جشنواره بود.

وی اضافه کرد: در ادامه این جشنواره برای صاحبان آثار برگزیده دوره‌های مهارت آموزی و بازاریابی برگزار خواهد شد.

رئیس دانشگاه مراغه گفت: حمایت‌های مالی تا سقف ۴.۷ میلیارد ریال از مزایای منتخبین این جشنواره است.

در پایان این جشنواره لیلا غفاری به عنوان نفر اول در حوزه حکاکی روی فلز، فرهاد ملکی نفر دوم در رشته دست ساز‌ه های مینیاتوری و لاله آذرباد به عنوان نفر سوم در رشته طراحی سنتی و تذهیب با اهدای جوایزی مورد تجلیل قرار گرفتند.

همچنین در بخش دانش آموزی نیز الیار رخش به خاطر نوآوری شبیه ساز رانندگی و اسلان جباریان در حوزه مجسمه سازی تقدیر شدند.