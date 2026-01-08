پخش زنده
امروز: -
از صف آرایی فوتسالیست های گلبرگ تاکستان مقابل استقلال تهران تا دعوت دو ژیمناست استان به اردوی تیم ملی را در خبر های ورزشی ببینید .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،تیم گلبرگ تاکستان در هفته یازدهم لیگ برترفوتسال میزبان استقلال تهران است.
این دیدار از ساعت ۱۱ فردا در سالن امام خمینی تاکستان برگزار می شود.
نماینده استان با ۲۲ امتیاز در رده دوم جدول رده بندی قرار دارد.
*******
دعوت دو ژیمناست استان به اردوی تیم ملی ترامپولین
ابوالفضل علمی و علیرضا فلاح به اردوی تیم ملی ترامپولین دعوت شدند.
اردوی ملی پوشان از بیستم دی به مدت یک هفته به میزبانی الوند برگزار خواهد شد.