به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش شهرستان میناب با اشاره به اینکه این اردوگاه در سه مرحله ساخته می‌شود گفت: مرحله نخست آن شامل دیوارکشی، ساخت زمین‌های ورزشی و سرویس‌های بهداشتی است.

حسین صالحی افزود: برای مرحله نخست آن ۵ میلیارد تومان اختصاص یافته است و تا پایان سال به بهره برداری می‌رسد.

وی گفت: مرحله دوم و سوم شامل ساختمان اداری، فضای تجاری، سالن پذیرایی روباز، آمفی تئاتر، خوابگاه و سلف سرویس است.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش شهرستان میناب افزود: در صورت اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان، این اردوگاه تا پایان سال آینده به بهره برداری می‌رسد.

صالحی گفت: این اردوگاه می‌تواند به بیش از ۱۵۰ هزار دانش آموز شرق استان خدمات ارائه دهد.