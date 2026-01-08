پخش زنده
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، بر ضرورت تداوم مرمت اصولی، علمی و پایدار آثار تاریخی در بافتهای ثبتجهانی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سیدرضا صالحیامیری در سفر به استان یزد، از بازارهای تاریخی «زرگری» و « شاهزاده فاضل » ، مسجد تاریخی « حظیره » و حصار تاریخی یزد بازدید و بر ضرورت صیانت هوشمندانه از هویت جهانی این شهر تاکید کرد.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در نخستین برنامه سفر خود به یزد، از بازار تاریخی زرگری بازدید کرد؛ بازاری که بهعنوان یکی از کهنترین و پر رونقترین بازارهای سنتی یزد، ریشه در قرون دوازدهم و سیزدهم هجری قمری (دوره قاجار) دارد و در اردیبهشت ۱۳۸۲ با شماره ۸۵۲۷ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
بازار زرگری یزد، واقع در بخش شمالی خیابان قیام و در مجاورت مجموعه تاریخی امیرچخماق، با طولی حدود ۹۴ متر، عرض متوسط نزدیک به ۳ متر و ارتفاعی بیش از ۶ متر، از نظر ساختار معماری و کارکرد اقتصادی جایگاهی ممتاز در منظومه بازارهای تاریخی کشور دارد. این بازار با ۵۳ باب مغازه ، همچنان مرکز اصلی طلا و جواهر یزد بهشمار میرود و رونق زرگری در آن، بازتابی از پیوند دیرینه اقتصاد، فرهنگ و اعتماد اجتماعی در این شهر تاریخی است.
امنیت اجتماعی مثالزدنی، ویترینهای کوچک، اما پر ارزش، معماری طاق و تویزه با قوسهای هلالی و جناقی، نورگیرهای سنتی و شهرت طلای یزد به عیار بالا و اجرت پایین، از ویژگیهایی است که این بازار را به نمادی زنده از میراث ناملموس اقتصادی و فرهنگی یزد بدل کرده است.
وزیر میراثفرهنگی همچنین ، از بازار تاریخی شاهزاده فاضل بازدید کرد؛ بازاری که بخشی از یک مجموعه تاریخی–مذهبی شامل بقعه، حسینیه و فضاهای اقتصادی است و قدمت آن به قرن هشتم هجری قمری و دوره تیموریان بازمیگردد. این مجموعه که در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است ، نمونهای شاخص از همنشینی مذهب، تاریخ و زندگی اجتماعی در بافت تاریخی یزد بهشمار میآید و قرنها محل تلاقی زائران، ساکنان محلی و مسافران بوده است.
صالحیامیری همچنین با حضور در مسجد تاریخی حظیره، ضمن بازدید از این بنای مذهبی شاخص، به مقام شامخ شهید محراب، آیتالله محمد صدوقی، ادای احترام کرد و این مکان را یکی از کانونهای هویت دینی، انقلابی و تاریخی مردم یزد دانست.
وزیر میراثفرهنگی همچنین از حصار تاریخی یزد بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند مرمت، احیا و حفاظت از این اثر ارزشمند قرار گرفت.
حصار تاریخی یزد که شامل «برج و باروی یزد» متعلق به دوره آلمظفر و «قلعه کهنه» مربوط به دوره تیموری است، بهترتیب با شمارههای ۹۵۶ و ۱۵۱۵۹ در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده و با طولی حدود ۴۷۰۰ متر، محدودهای نزدیک به ۸۰ هکتار از شهر تاریخی یزد را دربر میگرفته است.
شهر تاریخی یزد نیز با شماره ۱۵۰۰۰ در فهرست آثار ملی و با ثبت جهانی در سال ۲۰۱۷ در فهرست میراث جهانی یونسکو، جایگاهی ممتاز در جغرافیای تمدنی ایران و جهان دارد. بر اساس گزارشهای ارائهشده، در سال جاری مرمت و احیای ۱۱ نقطه از بخشهای آسیبدیده حصار تاریخی یزد با اعتباری بیش از ۱۰ میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته و عملیات اجرایی آن در حال انجام است.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در این بازدید، با تاکید بر اهمیت راهبردی حفاظت از حصار تاریخی یزد، آن را بخشی جداییناپذیر از هویت تاریخی، امنیت فضایی و اعتبار جهانی این شهر دانست و بر ضرورت تداوم مرمت اصولی، علمی و پایدار آثار تاریخی در بافتهای ثبتجهانی تاکید کرد.