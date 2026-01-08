پخش زنده
فردی که در قالب پشتیبان دستگاه کارت خوان یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال کلاهبرداری کرده بود در سمنان دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ رئیس پلیس فتا استان سمنان گفت: یکی از شهروندان شکایتی را مطرح و بیان کرده بود فردی ناشناس طی تماس تلفنی خود را پشتیبان دستگاه کارت خوان معرفی و اظهار کرد سیستم بانکی مربوط به کارت و دستگاه کارت خوان قطع است و بایستی برای راه اندازی آن کد ارسال شده به شماره همراه برای وی ارسال شود
سرهنگ حجت اله جاوید پور گفت: شاکی نیز فریب فرد تماس گیرنده را خورده و کد را در اختیار وی قرار داد که پس از ارسال کد، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال از حساب وی برداشت شده است .
سرهنگ جاویدپور گفت : در بررسیهای تخصصی کارشناسان پلیس فتا مشخص شد مبلغ اعلامی در قالب خریدهای متعدد از فروشگاه اینترنتی از حساب شاکی خارج شده است که با اقدام به موقع کارشناسان این پلیس و هماهنگی با مرجع قضایی، مبلغ کلاهبرداری شده در حساب فروشگاه اینترنتی مقصد مسدود و به حساب شاکی بازگردانده شد.
رئیس پلیس فتا استان از شهروندان خواست: هشدارهای پلیس فتا را جدی گرفته و تحت هیچ شرایطی به تماسهای مشکوک و درخواستهای نامتعارف آن پاسخ مثبت نداده و اطلاعات شخصی و بانکی را ارسال و بازگو نکنند.