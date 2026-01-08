سرهنگ دوم شاهین دهقان از کارکنان انتظامی شهرستان ملارد شب گذشته در جریان کنترل اغتشاشات در میدان ارغوان مارلیک بر اثر ضربه چاقو به شهادت رسید. تلاش برای شناسایی عامل یا عاملین این جنایت ادامه دارد.

شهرستان ملارد از شمال شرقی با شهرستان فردیس و شهرستان کرج و از شمال تا غرب با شهرستان اشتهارد استان البرز، از جنوب با شهرستان زرندیه استان مرکزی و از شرق با شهرستان شهریار همسایه است.