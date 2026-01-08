پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: حرکت دولت به سمت ارز تکنرخی به ساماندهی اقتصاد و تقویت بازار سرمایه منجر میشود.
حجت الله صیدی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به سیاست دولت در حرکت به سمت ارز تکنرخی اظهار کرد: این اقدام آثاری فراتر از بازار سرمایه دارد و میتواند در میانمدت به ساماندهی کل اقتصاد منجر شود.
رئیس سازمان بورس با تأکید بر اینکه بازار سرمایه از ثبات و شفافیت ناشی از تکنرخیسازی ارز منتفع خواهد شد، افزود: شرکتها و بنگاههای تولیدی نیز بهرهمندی ویژهای از این فضا خواهند داشت، بهویژه شرکتهای صادراتی که با استفاده از فرصتهای ایجادشده در تالار دوم ارز میتوانند عملکرد شفافتر و کاراتری داشته باشند.