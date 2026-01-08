پخش زنده
در کوچهپسکوچههای شمیرانات و در دل شلوغیهای پایتخت، جایی هست که بوی خوش سبزی تازه، صدای گفتگوهای دوستانه و رنگوبوی فرهنگ اصیل ایرانی هنوز زنده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، بازار تجریش از قدیمیترین و پرطرفدارترین بازارهای پایتخت است که در نزدیکی میدان تجریش و درست کنار امامزاده صالح(ع) قرار دارد و سالهاست که میزبان تهرانیها، مسافران و حتی گردشگران خارجی است. دراین بازارچه قدیمی از انواع میوههای گرمسیری و سردسیری گرفته تا سبزی و نوبرانههای فصل یافت می شود. خبرنگار ما گشتی در بازار تجریش زده از حال و هوای خرید مردم گزارش گرفته: