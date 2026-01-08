پخش زنده
امروز: -
جمعی از استادان دانشگاههای هرمزگان تهدیدهای رئیس جمهور آمریکا در خصوص دخالت در امور داخلی کشورمان ایران را محکوم کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، رئیس دانشگاه فرهنگیان هرمزگان گفت: اگر به سابقه کشور آمریکا نگاه کنیم چیزی جز کشتار و تجاوز نمیبینیم و تهدیدهای ترامپ هم جزئی از عملیات روانی آنهاست که در نوع خود توخالی و پوچ است.
بهرامشاهی افزود: آمریکا و اسرائیل در جنگ فیزیکی نتوانستند ملت ایران را شکست بدهند برای همین وارد جنگ روانی شدند و باید بدانند که ملت ایران از تهدیدات ترسی ندارد.
بیشتر بخوانید؛ محکومیت ظلم اسرائیل و شهادت زنان و کودکان بی گناه غزه
محمد رام استاد دانشگاه ملی و مهارت و آزاد اسلامی واحد میناب گفت: دربارهی تهدیدات ترامپ باید بگویم این تهدیدات راهی به جایی نخواهد برد چرا که ملت ایران، ملت غیوری است و در برابر هر تهدید و پیامی از سوی دشمنان ایستادگی کرده است.
وی افزود: این ایستادگی در جنگ ۱۲ روزه مشخص شد. زمانی که دشمنان پیام فرستادند و آتش بس خواستند.
محمد رام افزود: این تهدیدات و توطئههای تا زمانی که مردم از یکدیگر و خاک و وطنشان حمایت میکنند خنثی میشود.