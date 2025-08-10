مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: فاز دوم تصفیه خانه فاضلاب شهر زنجان با اعتباری بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد تومان به بهره برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ نادرخانی گفت: با بهره برداری از این طرح ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب زنجان به ۷۵ هزار متر مکعب در شبانه روز افزایش می‌یابد.

وی افزود: مرحله اول این تصفیه خانه با سیستم لجن فعال با حذف نیتروژن و مرحله دوم با سیستم تصفیه SBR فعالیت می‌کند.

نادرخانی گفت: این تصفیه خانه با مشارکت بخش خصوصی و به روش BOT احداث شده است.

مدیرعامل شرکت آبفا استان زنجان ادامه داد: با بهره برداری از این تصفیه خانه جمعیتی افزون بر ۴۱۰ هزار نفر در شهر زنجان از خدمات تصفیه بهداشتی فاضلاب برخوردار می‌شوند.

به گفته نادرخانی: پساب تولیدی در این تصفیه خانه به حجم بیش از ۱۸ میلیون متر مکعب در سال به جای آب‌های زیر زمینی در اختیار بخش صنعت قرار می‌گیرد.

وی گفت: شرکت راشا کاسپین ایرانیان، شهرک‌های صنعتی اشراق، نوآوران و شهید شهریاری از جمله واحد‌های دریافت کننده پساب به جای آب در صنایع زنجان هستند.

گفتنی است: ۳۰ درصد از پساب تولیدی در تصفیه خانه فاضلاب زنجان نیز با هدف حفاظت از محیط زیست و کمک به پالایش زنجانرود در این رودخانه رها سازی می‌شود.